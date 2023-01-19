Понимаем, что Украина является приоритетом: Молдова попросила у союзников системы ПВО
Молдова попросила у стран-союзников системы противовоздушной обороны, чтобы укрепить свои оборонные возможности.
Об этом заявила президент страны Майя Санду.
– Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны. Мы понимаем, что Украина является приоритетом и должна получить это, но мы тоже рассчитываем получить несколько, – сказала она.
Также Санду отметила, что попытки России дестабилизировать Молдову пока не имели успеха.
— Россия действительно пыталась мобилизовать коррумпированные группы и пророссийские партии в Молдове с целью свержения правительства, парламента и президента, и это не значит, что она сдалась, но нам до сих пор удавалось поддерживать стабильность, — добавила она.
О необходимости оснащения Молдовы системой противовоздушной обороны заговорили на фоне случаев падений ракет на молдавской территории, произошедших во время массированной ракетной атаки РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 330-е сутки.
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