Январь, 19 в 20:35

Молдова попросила у стран-союзников системы противовоздушной обороны, чтобы укрепить свои оборонные возможности.

Об этом заявила президент страны Майя Санду.

– Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны. Мы понимаем, что Украина является приоритетом и должна получить это, но мы тоже рассчитываем получить несколько, – сказала она.

Также Санду отметила, что попытки России дестабилизировать Молдову пока не имели успеха.

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— Россия действительно пыталась мобилизовать коррумпированные группы и пророссийские партии в Молдове с целью свержения правительства, парламента и президента, и это не значит, что она сдалась, но нам до сих пор удавалось поддерживать стабильность, — добавила она.

О необходимости оснащения Молдовы системой противовоздушной обороны заговорили на фоне случаев падений ракет на молдавской территории, произошедших во время массированной ракетной атаки РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 330-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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