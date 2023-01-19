В Швеции двух братьев осудили за шпионаж в пользу РФ – один получил пожизненное

Январь, 19 в 14:46

Стокгольмский окружной суд признал виновными братьев иранского происхождения Паяма и Пеймана Киа по делу о шпионаже в пользу России при обременительных обстоятельствах.

Об этом сообщает шведское издание SVT.

Суд над братьями Киа длился больше года. В определении суда говорится, что в течение около десяти лет подсудимые оказывали помощь России и ГРУ, обеспечивая Москву информацию, которая могла бы поставить под угрозу безопасность Швеции.

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Старший брат 42-летний Пейман, в прошлом штатный сотрудник спецслужб Швеции, был приговорен к пожизненному лишению свободы, а младший 35-летний Пайам — к 9 годам и 10 месяцам заключения.

A court in #Sweden pronounced sentence on two brothers for espionage in favor of Russia. Swedish citizens Peyman and Payam Kia were found guilty of passing confidential information to Russian special services. One of them received a life sentence, the other 9 years and 9 months. pic.twitter.com/c6ssX1fUr7 — NEXTA (@nexta_tv) January 19, 2023

Слушания проходили в закрытом режиме без доступа журналистов. Сообщается, что текст судебного решения отредактируют перед публикацией, убрав данные, которые могут представлять государственную тайну.

Сами обвиняемые, по словам их адвокатов, своей вины так и не признали. Адвокат Пеймана Киа сказал, что его подзащитный намерен оспорить вердикт.

Что известно о деле братьев Киа?

Их арестовали осенью 2021 года. Обоим мужчинам было предъявлено обвинение по статье о шпионаже с обременительными обстоятельствами. Также Пейману Киа были предъявлены обвинения по статье о грубом нарушении правил доступа к секретной информации.

Согласно обвинению, Пейман Киа извлекал секретную информацию для россиян, когда служил в шведских спецслужбах и армии. В момент ареста он был шефом службы безопасности в Продовольственном бюро Швеции.

По данным следствия, Паям Киа поддерживал связь с ГРУ, передавал информацию и получал золото и деньги. Во время ареста он разломал и выбросил жесткий диск, который затем нашли следователи.

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Источник: SVT