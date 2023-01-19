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В Швеции двух братьев осудили за шпионаж в пользу РФ – один получил пожизненное

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Окружний суд у Стокгольмі (Швеція)
Фото: Depositphotos

Стокгольмский окружной суд признал виновными братьев иранского происхождения Паяма и Пеймана Киа по делу о шпионаже в пользу России при обременительных обстоятельствах.

Об этом сообщает шведское издание SVT.

Суд над братьями Киа длился больше года. В определении суда говорится, что в течение около десяти лет подсудимые оказывали помощь России и ГРУ, обеспечивая Москву информацию, которая могла бы поставить под угрозу безопасность Швеции.

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Старший брат 42-летний Пейман, в прошлом штатный сотрудник спецслужб Швеции, был приговорен к пожизненному лишению свободы, а младший 35-летний Пайам — к 9 годам и 10 месяцам заключения.

Слушания проходили в закрытом режиме без доступа журналистов. Сообщается, что текст судебного решения отредактируют перед публикацией, убрав данные, которые могут представлять государственную тайну.

Сами обвиняемые, по словам их адвокатов, своей вины так и не признали. Адвокат Пеймана Киа сказал, что его подзащитный намерен оспорить вердикт.

Что известно о деле братьев Киа?

Их арестовали осенью 2021 года. Обоим мужчинам было предъявлено обвинение по статье о шпионаже с обременительными обстоятельствами. Также Пейману Киа были предъявлены обвинения по статье о грубом нарушении правил доступа к секретной информации.

Согласно обвинению, Пейман Киа извлекал секретную информацию для россиян, когда служил в шведских спецслужбах и армии. В момент ареста он был шефом службы безопасности в Продовольственном бюро Швеции.

По данным следствия, Паям Киа поддерживал связь с ГРУ, передавал информацию и получал золото и деньги. Во время ареста он разломал и выбросил жесткий диск, который затем нашли следователи.

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Источник: SVT

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