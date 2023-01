В Швеции двух братьев осудили за шпионаж в пользу РФ – один получил пожизненное

Стокгольмский окружной суд признал виновными братьев иранского происхождения Паяма и Пеймана Киа по делу о шпионаже в пользу России при обременительных обстоятельствах.

Об этом сообщает шведское издание SVT.

Суд над братьями Киа длился больше года. В определении суда говорится, что в течение около десяти лет подсудимые оказывали помощь России и ГРУ, обеспечивая Москву информацию, которая могла бы поставить под угрозу безопасность Швеции.

Старший брат 42-летний Пейман, в прошлом штатный сотрудник спецслужб Швеции, был приговорен к пожизненному лишению свободы, а младший 35-летний Пайам — к 9 годам и 10 месяцам заключения.

A court in #Sweden pronounced sentence on two brothers for espionage in favor of Russia.

Swedish citizens Peyman and Payam Kia were found guilty of passing confidential information to Russian special services. One of them received a life sentence, the other 9 years and 9 months. pic.twitter.com/c6ssX1fUr7

