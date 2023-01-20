Январь, 20 в 11:51

В последние дни официальный Берлин заявил, что не будет отправлять свои танки Leopard в Украину или разрешать это сделать какой-либо другой стране, имеющей на вооружении их танки.

По состоянию на четверг, 19 января, вопрос о танках все еще открыт. В Вашингтоне заявляют, что было бы удивительно, если бы Германия передумала, несмотря на некоторое давление со стороны главы Пентагона Ллойда Остина.

Германия может согласиться отправить танки Leopard, если только США также согласятся передать Киеву свои танки M1 Abrams. Но в Пентагоне ранее заявили, что не собираются это делать, учитывая материально-технические затраты на их содержание.

Сейчас смотрят Теперь Белый дом застрял в противостоянии с Германией в преддверии ключевой встречи западных лидеров обороны в Рамштайне. — Они держат нас на крючке, — заявил CNN высокопоставленный чиновник администрации Байдена, добавив, что немцы требуют танки за танки и не готовы уступать. Тем не менее в Вашингтоне очень с большим оптимизмом относятся к решению вопроса по танкам. Правда, не все в правительстве США разделяют этот оптимизм. Ряд высокопоставленных чиновников администрации Байдена разочарованы тем, что немецкие официальные лица провели некорректные параллели между американскими и немецкими танками. Читайте В Россию они не пойдут: Зеленский призвал Германию дать Украине танки Leopard Берлин указывает на Вашингтон, что если Америка решит привезти свои боевые танки в Украину, то это облегчит задачу Германии. Один западный чиновник объяснил, что для канцлера Олафа Шольца вопрос о танках для Украины является красной линией, потому что будет так, что немецкие танки снова [воюют] с Россией. Это этакий моральный вопрос для Шольца с исторической точки зрения. — И если уж говорить о моральной составляющей, хотелось бы, чтобы немцы в наши дни больше симпатизировали Польше. Не говоря уже об Украине. Разве немецкие танки не убивали украинцев 80 лет назад? Сейчас они могут защитить их от российской варварской агрессии, – добавил он. Помимо отправки танков идут более масштабные дебаты между США и европейскими союзниками относительно предоставления Украине современного дальнобойного вооружения, которое позволило бы Украине бить на расстоянии до 300 км. Великобритания, Польша, Финляндия и страны Балтии настаивают на том, чтобы члены НАТО предоставили Киеву больше тяжелого вооружения. Особенно в свете того, что Москва может готовиться к дополнительной мобилизации. Читайте Нидерланды готовы заплатить за поставки Leopard в Украину — глава Минобороны Великобритания готова передать Киеву 14 своих танков Challenger. Но Германия и США по-прежнему не хотят отправлять свои.

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