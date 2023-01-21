Путин, видимо, посмеялся над нерешительностью Берлина: политики в ФРГ критикуют промедление с танками

Германия не смогла продемонстрировать решительную поддержку Украине, отложив решение об отправке в Украину боевых танков Leopard 2.

Об этом заявила глава оборонного комитета немецкого парламента Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, передает DW.

— История смотрит на нас, и Германия, к сожалению, потерпела неудачу. По крайней мере, было бы правильно дать нашим партнерам зеленый свет, — сказала она, имея в виду желание, в частности Польши, поставлять Leopard непосредственно в Украину.

Входящая в коалиционную партию Свободные демократы Штрак-Циммерманн назвала “катастрофой” коммуникацию канцлера Олафа Шольца по вопросу поставки танков.

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С одной стороны, Германия массово поддерживает Украину, но отсутствие решения о поставке боевых танков производит иное впечатление, добавила она. Политик сказала, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, посмеялся бы над нерешительностью Германии.

Эксперт по иностранным делам правоцентристской Христианско-демократической партии Родерих Кизеветтер заявил о серьезном внешнеполитическом ущербе для Германии из-за отсутствия решения.

— Германия оказала медвежью услугу Украине и своей собственной будущей позиции, — сказал он газете Augsburger Allgemeine.

Кизеветтер сказал, что был озадачен, что Берлин только сейчас приказал провести инвентаризацию танков в Бундесвере, заявив, что делать это через год после начала войны России в Украине было “стыдно и страшно”.

Политик Партии зеленых и глава немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер согласился, что инвентаризация танков была поздним, но правильным шагом.

Лидер парламентской группы левоцентристских социал-демократов Рольф Мютцених заявил газете Stuttgarter Nachrichten, что необходимо действовать в унисон из США.

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