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В Молдове всерьез задумались о перспективах вступления в НАТО — Politico

Валентина Летяк, редактор ленты
Майя Санду
Фото: Getty Images

На фоне полномасштабной войны в Украине, развязанной Россией, в правительстве Молдовы обсуждается возможность отказа от нейтрального статуса, закрепленного в Конституции, и вступления в НАТО.

Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью изданию Politico.

— Сейчас идет серьезная дискуссия…о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это сами или нам следует стать частью более крупного альянса, — сказала она.

По ее словам, если граждане Молдовы придут к выводу, что нужно изменить нейтралитет, это должно произойти демократическим путем.

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Однако пока “российской пропаганде удалось убедить часть населения, что нейтралитет означает, что не нужно инвестировать в свой оборонный сектор”, что мы не можем защитить себя, а это, по мнению Санду, неправильно.

Президент страны отметила, что шаги Кишинева по укреплению своей обороны, не являются провокационными, как утверждают в Кремле.

— Молдова — мирная страна. Это не Молдова начала войну против своих соседей…Благодаря мужеству и стойкости украинцев, мы не сталкиваемся с военными угрозами на данный момент. Мы сталкиваемся с целым рядом рисков, но ни один из них не сравнится с ситуацией в Украине и с той ценой, которую платят украинцы, — отметила она.

Несмотря на то, что Молдова не является членом НАТО, она сотрудничает с этой организацией и вносит свой вклад в миротворческие силы под ее руководством в Косово.

Самым серьезным препятствием на пути дальнейшей интеграции Молдовы является то, что российские солдаты войска базируются на территории непризнанного Приднестровья.

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Источник: Politico
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