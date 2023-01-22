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Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия – глава МИД

Валентина Чорна, редактор ленты
Іран
Фото: Depositphotos

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как пишет Anadolu, об этом заявил глава министерства иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.

Министр сказал, что Иран может отозвать свою подпись под Договором о нераспространении ядерного оружия в ответ на инициативу Европарламента внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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По словам Абдоллахияна, если власти ЕС “не примут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты”.

Отметим, что в 2007 году Иран также угрожал мировому сообществу пересмотреть свое членство в ДНЯО, если ему будут мешать реализовывать ядерную программу.

Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 года, его участниками сейчас 191 страна.

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