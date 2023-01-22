“Международный трибунал” против военных преступников: в Варшаве активисты открыли “посольство РФ”

Январь, 22 в 20:16

Сегодня, 22 января, в Варшаве активисты польской организации Lotna Brygada Opozycji открыли “новое посольство Российской Федерации”, где осудили военные преступления РФ.

Об этом сообщает журналистка Факты ICTV Наталья Жуковская. Она поделилась фотографиями — люди создали перформанс перед зданием посольства РФ.

Сейчас смотрят

По ее словам, во время заседания Международного трибунала по военным преступлениям диктатор Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава российского МИДа Сергей Лавров, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и список соучастников получили высшую меру наказания за военную агрессию против Украины.

Такой перформанс перед зданием посольства РФ в столице Польши провела общественная инициатива Евромайдан-Варшава.

Участники акции (почти 2 тыс. человек) поблагодарили политиков ЕС за принятие соответствующей резолюции Европарламентом, призвали лидеров государств-членов ООН срочно создать трибунал и привлечь преступников к ответственности.