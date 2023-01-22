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“Международный трибунал” против военных преступников: в Варшаве активисты открыли “посольство РФ”

Юля Захарченко, редактор ленты Наталья Жуковская, журналист Факты ICTV
“Международный трибунал” против военных преступников: в Варшаве активисты открыли “посольство РФ”
Фото: Факты ICTV

Сегодня, 22 января, в Варшаве активисты польской организации Lotna Brygada Opozycji открыли “новое посольство Российской Федерации”, где осудили военные преступления РФ.

Об этом сообщает журналистка Факты ICTV Наталья Жуковская. Она поделилась фотографиями — люди создали перформанс перед зданием посольства РФ.

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По ее словам, во время заседания Международного трибунала по военным преступлениям диктатор Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава российского МИДа Сергей Лавров, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и список соучастников получили высшую меру наказания за военную агрессию против Украины.

Такой перформанс перед зданием посольства РФ в столице Польши провела общественная инициатива Евромайдан-Варшава.

Участники акции (почти 2 тыс. человек) поблагодарили политиков ЕС за принятие соответствующей резолюции Европарламентом, призвали лидеров государств-членов ООН срочно создать трибунал и привлечь преступников к ответственности.

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