Во время обысков в доме Байдена ФБР обнаружило новые секретные материалы — CNN

Январь, 22 в 9:50

В доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) следователи Минюста и сотрудники ФБР во время обыска, который длился почти 13 часов, обнаружили шесть документов с грифом “секретно” и сопутствующие материалы.

Как сообщил личный адвокат Байдена Боб Бауэр, эти документы относятся к периоду его работы в Сенате.

— Минюст также взял для дальнейшего изучения личные рукописные заметки, сделанные в годы работы вице-президентом, — добавил он.

Бауэр отметил, что обыск дома Байдена был добровольным.

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По словам Бауэра, Минюст “попросил не предавать обыск огласке заранее, в соответствии со своими стандартными процедурами”.

Около двух недель назад ФБР обнаружило в офисе президента США Джо Байдена 10 секретных документов, датированных 2013-2016 годами и содержащих информацию об Украине, Иране и Великобритании.

До этого в декабре в гараже дома в Уилмингтоне во время еще одного обыска было обнаружено “небольшое количество” записей с секретными пометками, и третий обыск был 20 января.

Ранее подобные обыски ФБР провело в имении бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде. В августе 2022 года они обнаружили секретные документы, которые экс-президент, несмотря на правила, не сдал в Национальный архив, когда покидал пост главы государства.