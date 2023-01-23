Речь идет о действенных шагах: Кулеба анонсировал событие, направленное на приближение трибунала над РФ

Январь, 23 в 19:56

В течение недели ряд государств будут продвигать идею создания Специального трибунала, чтобы привлечь к ответственности военных преступников. Речь идет не только об определенных символах, но и очень конкретных действенных шагах.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона Единые новости.

— Чтобы построить стену, нужно класть кирпичик за кирпичиком. Если не достроить и оставить на полпути, то останется символ недостроя. А если достроить, то появится прочная стена. Резолюция — это еще один кирпичик в ту стену, которую мы строим, за которой окажутся и российская элита, и Россия как государство за все совершенные преступления. Вы видите в публичном пространстве новости о резолюции, но на непубличном дипломатическом треке происходит очень много событий, которые приближают нас к созданию трибунала.

Сейчас смотрят Министр иностранных дел анонсировал, что одно из этих событий состоится в течение недели. По его словам, государства будут продвигать идею создания трибунала. — Одно из них (событие, — Ред.) уже состоится уже на этой неделе — в одном месте соберется группа государств, которая будет активно продвигать идею создания специального трибунала. Когда это событие состоится — мы отдельно об этом расскажем, но уверяю вас, что речь не только о символах, а об очень конкретных действенных шагах. Читайте Нидерланды отправят в Польшу 8 истребителей F-35 для охраны воздушного пространства НАТО

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