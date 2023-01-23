Страна-агрессор Россия решила выслать посла Эстонии. В ответ на это официальный Таллин анонсировал аналогичные шаги в отношении российского посла. Латвия же в знак солидарности с Эстонией снижает уровень дипломатических отношений с РФ.

Что известно о противостоянии между странами Балтии и РФ в дипломатической сфере – далее в материале.

Заявление МИД РФ и ответ Эстонии

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Утром 23 января Министерство иностранных дел РФ объявило о “снижении уровня дипломатических отношений” с Эстонией. Москва решила выслать эстонского посла Маргуса Лайдре: он должен покинуть РФ 7 февраля этого года.

В МИД РФ утверждают, что это сделано в ответ на “радикальное сокращение” персонала российского посольства в Таллинне.

– В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, – добавили в российском МИД.

В Министерстве иностранных дел Эстонии уже отреагировали на такой шаг Москвы и анонсировали аналогичный шаг: посол РФ Владимир Липаев должен покинуть страну.

– Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России сократить дипломатическое присутствие до уровня временного поверенного. Мы соблюдаем принцип паритета в отношениях с Россией, что означает, что российский посол поедет тогда же, когда и эстонский посол из РФ, — подчеркнули в ведомстве.

#Estonia takes note of today’s decision by Russia to reduce diplomatic presence to the level of chargé d’affaires. We stand by the principle of parity in relations with Russia, which means that the Russian Amb. will leave at the same time as the Estonian Amb. to Russia. — Estonian MFA ???????? | ???? #StandWithUkraine (@MFAestonia) January 23, 2023

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призывает страны-члены Евросоюза соблюдать принцип паритета в дипломатических отношениях с РФ. Согласно этому принципу, количество российских дипломатов в стране Евросоюза и штат посольства этой страны в РФ должны быть одинаковыми.

– Эстония не отступит от принципа паритетности, о котором мы сообщили РФ, – заявил Рейнсалу.

Следует отметить, что 11 января МИД Эстонии объявило о сокращении количества работников посольства РФ в Таллине. С 1 февраля 2023 года в стране смогут работать восемь дипломатов и 15 человек административного, технического и обслуживающего персонала. Целью этого решения было достижение паритета в штате посольств в Эстонии и РФ.

– Учитывая, что персонал посольства РФ не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны, мы считаем нынешний размер представительства России не оправданным, – объяснял тогда Урмас Рейнсалу.

Как информирует эстонская телерадиовещательная компания ERR, в большинстве европейских стран количество сотрудников посольств России является непропорционально большим по сравнению с посольством той или иной страны Европы в РФ.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины, весной 2022 года, Эстония закрыла российские консульские представительства в Нарве и Тарту, а также выслала троих сотрудников посольства РФ с дипломатическим статусом, которые “активно подрывали безопасность” страны и распространяли пропаганду в оправдание действий России.

Реакция Латвии и Литвы

В знак солидарности с Эстонией Латвия также решила снизить уровень дипломатических отношений с РФ с 24 февраля.

– В связи с продолжающейся грубой российской агрессией против Украины и в знак солидарности с Эстонией, Латвия снижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от РФ действовать должным образом, — подчеркнул глава МИД Латвии Эдгарc Ринкевичс.

Due to the ongoing brutal Russian aggression against #Ukraine and in solidarity with #Estonia, #Latvia will lower level of diplomatic relations with #Russia effective February 24, demanding Russia to act accordingly — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 23, 2023

Латвия снизит уровень дипломатического представительства в РФ до временного уполномоченного.

А в Министерстве иностранных дел Литвы выразили полную солидарность с Эстонией и отметили необходимость соблюдать принцип паритета в дипломатических отношениях.

– Недавнее необоснованное и неоправданное решение властей РФ выслать эстонского посла является признаком простого отчаяния, – говорится в сообщении МИД Литвы.

Full solidarity with our Estonian friends and allies: the principle of parity that Estonia asked Russia to respect must be observed. The recent, unfounded and unjustified, decision of the Russian authorities to expel the Estonian ambassador is a sign of simple desperation. — Lithuania MFA | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) January 23, 2023

Еще в августе прошлого года латвийские СМИ сообщали, что местная полиция не будет больше охранять российские генеральные консульства в городах Даугавпилс и Лиепая. Дипломатических работников этих консульств объявили в Латвии нежелательными персонами.

Источник: МИД Эстонии, ERR, МИД РФ