Сейчас смотрят

Утром 23 января Министерство иностранных дел РФ объявило о “снижении уровня дипломатических отношений” с Эстонией. Москва решила выслать эстонского посла Маргуса Лайдре: он должен покинуть РФ 7 февраля этого года.

В МИД РФ утверждают, что это сделано в ответ на “радикальное сокращение” персонала российского посольства в Таллинне.

В Министерстве иностранных дел Эстонии уже отреагировали на такой шаг Москвы и анонсировали аналогичный шаг: посол РФ Владимир Липаев должен покинуть страну.

#Estonia takes note of today’s decision by Russia to reduce diplomatic presence to the level of chargé d’affaires.

We stand by the principle of parity in relations with Russia, which means that the Russian Amb. will leave at the same time as the Estonian Amb. to Russia.

— Estonian MFA ???????? | ???? #StandWithUkraine (@MFAestonia) January 23, 2023