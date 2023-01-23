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Латвия и Эстония снижают уровень дипотношений с РФ из-за выдворения эстонского посла

Юлия Соколова, редактор ленты
Посольство РФ
Фото: Depositphotos

Страна-агрессор Россия решила выслать посла Эстонии. В ответ на это официальный Таллин анонсировал аналогичные шаги в отношении российского посла. Латвия же в знак солидарности с Эстонией снижает уровень дипломатических отношений с РФ.

Что известно о противостоянии между странами Балтии и РФ в дипломатической сфере – далее в материале.

Заявление МИД РФ и ответ Эстонии

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Утром 23 января Министерство иностранных дел РФ объявило о “снижении уровня дипломатических отношений” с Эстонией. Москва решила выслать эстонского посла Маргуса Лайдре: он должен покинуть РФ 7 февраля этого года.

В МИД РФ утверждают, что это сделано в ответ на “радикальное сокращение” персонала российского посольства в Таллинне.

– В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, – добавили в российском МИД.

В Министерстве иностранных дел Эстонии уже отреагировали на такой шаг Москвы и анонсировали аналогичный шаг: посол РФ Владимир Липаев должен покинуть страну.

– Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России сократить дипломатическое присутствие до уровня временного поверенного. Мы соблюдаем принцип паритета в отношениях с Россией, что означает, что российский посол поедет тогда же, когда и эстонский посол из РФ, — подчеркнули в ведомстве.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призывает страны-члены Евросоюза соблюдать принцип паритета в дипломатических отношениях с РФ. Согласно этому принципу, количество российских дипломатов в стране Евросоюза и штат посольства этой страны в РФ должны быть одинаковыми.

– Эстония не отступит от принципа паритетности, о котором мы сообщили РФ, – заявил Рейнсалу.

Следует отметить, что 11 января МИД Эстонии объявило о сокращении количества работников посольства РФ в Таллине. С 1 февраля 2023 года в стране смогут работать восемь дипломатов и 15 человек административного, технического и обслуживающего персонала. Целью этого решения было достижение паритета в штате посольств в Эстонии и РФ.

– Учитывая, что персонал посольства РФ не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны, мы считаем нынешний размер представительства России не оправданным, – объяснял тогда Урмас Рейнсалу.

Как информирует эстонская телерадиовещательная компания ERR, в большинстве европейских стран количество сотрудников посольств России является непропорционально большим по сравнению с посольством той или иной страны Европы в РФ.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины, весной 2022 года, Эстония закрыла российские консульские представительства в Нарве и Тарту, а также выслала троих сотрудников посольства РФ с дипломатическим статусом, которые “активно подрывали безопасность” страны и распространяли пропаганду в оправдание действий России.

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Реакция Латвии и Литвы

В знак солидарности с Эстонией Латвия также решила снизить уровень дипломатических отношений с РФ с 24 февраля.

– В связи с продолжающейся грубой российской агрессией против Украины и в знак солидарности с Эстонией, Латвия снижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от РФ действовать должным образом, — подчеркнул глава МИД Латвии Эдгарc Ринкевичс.

Латвия снизит уровень дипломатического представительства в РФ до временного уполномоченного.

А в Министерстве иностранных дел Литвы выразили полную солидарность с Эстонией и отметили необходимость соблюдать принцип паритета в дипломатических отношениях.

– Недавнее необоснованное и неоправданное решение властей РФ выслать эстонского посла является признаком простого отчаяния, – говорится в сообщении МИД Литвы.

Еще в августе прошлого года латвийские СМИ сообщали, что местная полиция не будет больше охранять российские генеральные консульства в городах Даугавпилс и Лиепая. Дипломатических работников этих консульств объявили в Латвии нежелательными персонами.

Источник: МИД Эстонии, ERR, МИД РФ

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