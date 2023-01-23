Мишель призвал ускорить переговоры о конфискации активов РФ для восстановления Украины

Январь, 23 в 12:11

Президент Евросовета Шарль Мишель призвал страны ЕС ускорить переговоры по использованию конфискованных активов российского Центробанка на сумму $300 млрд для восстановления Украины, поскольку масштабы разрушений из-за войны только растут.

— Это вопрос справедливости и честности. Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами, — заявил он в интервью Financial Times.

Мишель объяснил, что речь идет об управлении замороженными активами Центробанка РФ с целью получения прибыли, которую потом можно было бы направить на восстановление Украины.

И он ожидает от лидеров ЕС “определенного импульса” в дискуссиях. По его словам, несмотря на юридические препятствия для ареста активов, существует “серьезный политический интерес в достижении прогресса в этом вопросе”.

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ЕС и его союзники заморозили сотни миллиардов долларов валютных резервов, размещенных на зарубежных счетах Центробанка РФ еще в начале полномасштабного вторжения. Вскоре чиновники со всей Европы выдвинули идею конфискации этих активов для использования в восстановлении разрушенной инфраструктуры Украины.

В сентябре 2022 года Украина, Брюссель и Всемирный банк оценили стоимость реконструкции и восстановления почти в €350 млрд. Однако эта сумма постоянно растет, поскольку РФ продолжает атаковать критически важные объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

В конце прошлого года Еврокомиссия предложила перевести замороженные активы РФ в фонд, где ими можно было бы активно управлять с целью получения прибыли, которая бы пошла на восстановление Украины.