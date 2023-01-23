Нидерланды отправят в Польшу 8 истребителей F-35 для охраны воздушного пространства НАТО

Январь, 23 в 18:55

Нидерланды пришлют восемь истребителей F-35 в Польшу в конце этого месяца в рамках усилий НАТО по охране воздушного пространства.

Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов. По данным Минобороны, в феврале и марте четыре боевых самолета будут доступны для охраны воздушного пространства НАТО над восточной Европой.

— Другие четыре F-35 участвуют в учебной программе с союзниками, так называемых мероприятиях бдительности. Эти учения повышают готовность НАТО на восточном фланге и способствуют сотрудничеству между различными странами НАТО, — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Нидерландов заявили, что военные истребители смогут ответить на перехват самолета в течение нескольких минут.

Сейчас смотрят

— Два F-35 постоянно охраняют воздушное пространство НАТО, два других являются резервными, — отмечают в Минобороны Нидерландов.

Правительство Нидерландов также усилило свою поддержку Украине: премьер-министр Марк Рютте во время встречи с президентом США Джо Байденом объявил о планах отправить системы противоракетной обороны Patriot в Киев.