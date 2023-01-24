Ближе к ядерной полуночи: стрелку часов Судного дня перевели на 10 секунд

Сегодня в Чикаго перевели стрелки часов Судного дня. Теперь он показывает 90 секунд до наступления ядерного полуночи.

Как сообщает британское издание The Guardian, это означает, что человечество стало ближе к катастрофе.

По словам руководительницы издания Bulletin of the Atomic Рэйчел Бронсон, решение перевести стрелки часов с позиции того времени было связано с ростом опасности из-за войны в Украине.

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Отмечается, что самым низким показателем было предыдущее значение 100 секунд в январе 2020 года, отражающее ухудшение отношений между сверхдержавами.

Часы Судного дня – это проект американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists. Его придумали во время Холодной войны, что стало причиной установления метафорических часов. Он показывает символическое время, отделяющее человечество от дня глобальной катастрофы.

За 75 лет существования часов Судного дня стрелки переводились 25 раз. В 1947 году они были установлены на отметке 23:53. С тех пор показания менялись в обе стороны.

Следует упомянуть, что этот символический хронометр не является точным показателем напряженности ситуации в мире. Например, в 1962 году его стрелки не переводили, а мир, между тем, был на пороге ядерной катастрофы во время Карибского кризиса.

Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала и привлеченных экспертов среди которых — 18 лауреатов Нобелевской премии.