Это преувеличение: Кирби о слухах о “расколе в НАТО” из-за дискуссии о танках Украине

Январь, 24 в 1:25

Чрезмерно утверждать, что дискуссия о поставках танков Украине разъединяет НАТО. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Он опроверг мнение о том, что нерешительность Германии предоставить современные военные танки Украине якобы делает раскол в НАТО.

— Сказать, что это раскалывает НАТО или каким-то образом ставит под угрозу национальную безопасность в Украине из-за дискуссии о танках, — это просто преувеличение, — отметил Кирби.

Некоторые западные союзники продолжают давить на Германию, чтобы она разрешила поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2. Однако пока решение не удалось принять.

Сейчас смотрят Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение планируют принять вскоре, когда министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе для переговоров. Кирби подтвердил, что НАТО никогда не было так сплоченно, как за последний год войны в Украине, но признал, что Организация Североатлантического договора никогда не будет соглашаться с каждым аспектом любого решения. Читайте Германия не блокирует экспорт танков Leopard – Боррель

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter