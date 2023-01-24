Это преувеличение: Кирби о слухах о “расколе в НАТО” из-за дискуссии о танках Украине
Чрезмерно утверждать, что дискуссия о поставках танков Украине разъединяет НАТО. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.
Он опроверг мнение о том, что нерешительность Германии предоставить современные военные танки Украине якобы делает раскол в НАТО.
— Сказать, что это раскалывает НАТО или каким-то образом ставит под угрозу национальную безопасность в Украине из-за дискуссии о танках, — это просто преувеличение, — отметил Кирби.
Некоторые западные союзники продолжают давить на Германию, чтобы она разрешила поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2. Однако пока решение не удалось принять.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение планируют принять вскоре, когда министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе для переговоров.
Кирби подтвердил, что НАТО никогда не было так сплоченно, как за последний год войны в Украине, но признал, что Организация Североатлантического договора никогда не будет соглашаться с каждым аспектом любого решения.