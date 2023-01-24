ПАСЕ признала, что РФ начала военную агрессию против Украины в 2014-м, а не в 2022 году

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила отчет и резолюцию под названием Сексуальное насилие во времена конфликтов, посвященную в частности российской агрессии против Украины.

Соответствующий документ подготовила депутат из Австрии Петра Байр.

Сначала отчет содержал побочные упоминания о российской агрессии, но его дополнили поправками от украинских депутатов и парламентариев государств-партнеров.

Сейчас смотрят

В частности, поправка 4 к документу изменяла описание ситуации в Европе. Вместо размытой и фактически некорректной фразы “в 2022 году война вернулась на наш континент”, депутаты предлагали записать:

— С февраля 2014 года Российская Федерация ведет агрессивную войну против Украины, которую она возобновила 24 февраля 2022 года массированным вторжением в Украину.

Однако, докладчик и профильный комитет по равенству выступили против. Байр и ряд депутатов настаивали, что “вооруженная агрессия РФ против Украины началась в 2022 году”. Но парламентариям из Украины удалось убедить коллег.

— Я лично знаю женщин, которые стали жертвами насилия во время российской оккупации Крыма, а затем нападения на Донецкую и Луганскую область, — доказывала членам ПАСЕ во время дискуссии Евгения Кравчук.

После этого правку одобрили с небольшим преимуществом: 47 за, 43 против. Резолюцию с этой нормой утвердили единогласно: 126 депутатов проголосовали за.

Источник: Европейская правда