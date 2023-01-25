Будет больше хороших новостей: Резников после разговора с министром обороны США

Январь, 25 в 18:18

Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор, во время которого обсудили ряд важных тем.

Среди них – результаты встречи Рамштайн-8, поставки танков и техническое обслуживание нового вооружения.

— В скором времени будет объявлено больше хороших новостей. Имеем полное доверие и крепкую поддержку США. Вместе к победе, — отмечает министр обороны Украины.

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Резников не уточнил, о каких именно хороших новостях идет речь, однако можно предположить, что они будут касаться помощи ВСУ или поставок новой военной техники для Украины.