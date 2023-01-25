Португалия готова передать Украине четыре танка Leopard 2 — СМИ
Требует проверки
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Украина может получить от Португалии четыре танка Leopard 2, сообщает местное издание Correio da Manhа со ссылкой на источник, близкий к правительству страны.
Сейчас армия Португалии имеет 37 таких танков, из которых только 12 полностью готовы к эксплуатации.
Других подробностей о вкладе страны в так называемый танковый блок пока нет, как и официального подтверждения относительно передачи этих четырех единиц тяжелой техники.
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Правительство Германии 25 января согласовало передачу танков Leopard 2 в Украину. Речь идет об одной роте танков из 14 единиц из собственных запасов Бундесвера.
Также Берлин разрешит другим странам реэкспорт современных машин украинским военным.
Источник: Correio da Manhа