Португалия готова передать Украине четыре танка Leopard 2 — СМИ

Январь, 25 в 14:04

Украина может получить от Португалии четыре танка Leopard 2, сообщает местное издание Correio da Manhа со ссылкой на источник, близкий к правительству страны.

Сейчас армия Португалии имеет 37 таких танков, из которых только 12 полностью готовы к эксплуатации.

Других подробностей о вкладе страны в так называемый танковый блок пока нет, как и официального подтверждения относительно передачи этих четырех единиц тяжелой техники.

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Правительство Германии 25 января согласовало передачу танков Leopard 2 в Украину. Речь идет об одной роте танков из 14 единиц из собственных запасов Бундесвера.

Также Берлин разрешит другим странам реэкспорт современных машин украинским военным.

Источник: Correio da Manhа