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Важные и своевременные решения: Зеленский поговорил с Шольцем после решения о предоставлении танков

Юля Захарченко, редактор ленты
Важные и своевременные решения: Зеленский поговорил с Шольцем после решения о предоставлении танков
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор после принятия решения о предоставлении танков Leopard 2 для воинов ВСУ.

— Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных учений, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с Олафом Шольцом услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен бундесканцлеру и всем нашим друзьям в Германии, — отмечает президент Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что канцлер переговорил с президентом перед выступлением в немецком парламенте. Шольц заявил, что отправлять оружие в Украину правильно, но он хочет избежать эскалации войны, начатой Россией.

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— Причина вызовов, которые стоят перед нами, — это страшная захватническая война против Украины. Ужасная война, где принципы, о которых мы согласились в Европе, поставлены под сомнение, — убежден Шольц.

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