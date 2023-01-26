В Киев приехали аудиторы из США для контроля за распределением военной помощи – Нуланд

Январь, 26 в 21:02

Американские аудиторы вместе с консультантами Всемирного банка и группы компаний Deloitte работают в Киеве для контроля за распределением военной помощи и оружия, предоставленных Украине от США.

По словам заместителя госсекретаря по политическим вопросам Государственного департамента Виктории Нуланд, США поддерживают реформы и антикоррупционные меры в Украине.

— Мы продолжаем поддерживать важные реформы и антикоррупционные меры украинского правительства по всей стране, — сказала Нуланд на слушаниях в Комитете по международным делам Сената.

Ее комментарии прозвучали на фоне того, что члены Конгресса от Республиканской партии заявили о желании предпринять дополнительные усилия для надзора за тем, куда передается поддержка Украине от США.

Сейчас смотрят На этой неделе Государственный департамент заявил, что коррупционный скандал в Украине не касается многомиллиардной военной и гуманитарной помощи от США, поскольку Вашингтон тщательно отслеживает все расходы. Читайте В Еврокомиссии отреагировали на коррупционные расследования и волну отставок в Украине

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