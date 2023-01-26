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Дискуссии об истребителях для Украины уже начались, но они будут непростыми — Politico

Валентина Летяк, редактор ленты
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Дискуссии об истребителях для Украины уже начались, но они будут непростыми — Politico
Фото: Getty Images

Дискуссии о поставках Киеву современных истребителей уже начались. Их инициировали украинские чиновники при поддержке стран Балтии. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на информацию, полученную от нескольких западных военных и дипломатов.

— Следующим естественным шагом будут истребители, — сказал дипломат из североевропейской страны.

Однако, по его мнению, вероятно, эти дебаты окажутся еще более противоречивыми, чем спор о поставках танков, поскольку Вашингтон сказал Киеву, что поставки самолетов “пока не рассматриваются”.

— Существует красная линия. Но прошлым летом у нас была красная линия по реактивным системам залпового огня HIMARS, и она сдвинулась. Затем были боевые танки, и она тоже сдвинулась, — подчеркнул он.

Другой высокопоставленный чиновник из европейского государства также обратил внимание на скорость, с которой растут поставки западного оружия Киеву, и прогнозирует рассмотрение этого вопроса через две-три недели.

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Источник: Politico
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