Дискуссии об истребителях для Украины уже начались, но они будут непростыми — Politico
Дискуссии о поставках Киеву современных истребителей уже начались. Их инициировали украинские чиновники при поддержке стран Балтии. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на информацию, полученную от нескольких западных военных и дипломатов.
— Следующим естественным шагом будут истребители, — сказал дипломат из североевропейской страны.
Однако, по его мнению, вероятно, эти дебаты окажутся еще более противоречивыми, чем спор о поставках танков, поскольку Вашингтон сказал Киеву, что поставки самолетов “пока не рассматриваются”.
— Существует красная линия. Но прошлым летом у нас была красная линия по реактивным системам залпового огня HIMARS, и она сдвинулась. Затем были боевые танки, и она тоже сдвинулась, — подчеркнул он.
Другой высокопоставленный чиновник из европейского государства также обратил внимание на скорость, с которой растут поставки западного оружия Киеву, и прогнозирует рассмотрение этого вопроса через две-три недели.
Главы Минобороны стран-союзников Украины должны в феврале провести следующее заседание на американской военной базе Рамштайн, на котором ключевым вопросом будет авиация и воздушная поддержка.