Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) планирует применить новые правила рассмотрения межгосударственных жалоб против России в условиях, когда страна-агрессор игнорирует любые запросы.

Об этом сообщила на ежегодной отчетной конференции президент ЕСПЧ Шиофра О’Лири.

По ее словам, в 2023 году суд провел заседание, в ходе которого разработал изменения к правилам рассмотрения межгосударственных жалоб. В первую очередь речь идет о жалобе, которую Украина подала против РФ после начала полномасштабной войны.

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– Для нас абсолютным приоритетом являются межгосударственные кейсы, — отметила президент ЕСПЧ.

О’Лири подчеркнула, что Россия сейчас не отвечает на письма от ЕСПЧ и не озвучивает суду свою позицию по искам. Такая ситуация требует от Европейского суда по правам человека изменения подходов для рассмотрения жалоб против РФ.

– Отказ государства от сотрудничества с судом не останавливает рассмотрение. Поэтому мы решили, что отправляем в Россию запрос на сотрудничество, не получаем ответа и двигаемся дальше по процедуре, — объяснила О’Лири.

Она уточнила, что, кроме межгосударственных жалоб, ЕСПЧ планирует завершить рассмотрение индивидуальных заявлений против РФ. Страна-агрессор находится на втором месте по количеству жалоб (16 тыс.), поданных против нее в ЕСПЧ.

– Суд будет и дальше рассматривать накопленные 16 тыс. жалоб против России, касающиеся периода, когда РФ была членом Совета Европы. Россия ответственна за нарушение Конвенции (о защите прав человека, – Ред.) в тот период, – рассказала президент ЕСПЧ.

Как известно, в июне прошлого года Украина подала новый иск против РФ в Европейский суд по правам человека, касающийся полномасштабного вторжения российских войск. Киев требует от агрессора компенсацию нанесенного ущерба.

К иску Украины против РФ решили присоединиться более 20 других стран.

25 января ЕСПЧ признал приемлемым дело Украины и Нидерландов против РФ. В этом иске говорится об оккупации Донбасса в 2014 году, нарушении прав человека на временно захваченных Россией территориях и крушении Boeing 777 рейса MH17.

Россия с 16 сентября прошлого года перестала быть участницей Европейской конвенции по правам человека в связи с ее исключением из Совета Европы. Однако ЕСПЧ может рассматривать преступления РФ, совершенные до этой даты.

Источник: Европейская правда