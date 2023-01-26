Евросоюз нашел правовые основания для использования конфискованных активов российского Центрального банка.

Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

Издание указывает, что по словам людей, знакомых с этим вопросом, государства-члены Европейского союза были проинформированы о том, что блок имеет юридические полномочия временно задействовать по меньшей мере $36,8 млрд активов российского центрального банка для оплаты восстановления Украины.

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Юридическая служба Совета ЕС сообщила дипломатам, что такой план является юридически осуществимым при условии, что активы не будут экспроприированы и будут выполнены определенные условия, сообщили источники Bloomberg. Эти условия включают дату окончания срока действия, фокус на ликвидных активах и ясность в отношении того, что основная сумма долга и проценты будут возвращены России в определенный момент.

Евросоюз также изучает варианты использования замороженных российских активов после полномасштабного вторжения России в Украину, но это предложение является спорным, а обсуждения находятся на очень предварительной стадии.

Кроме того, чиновники ЕС и некоторые государства-члены обеспокоены юридическим обоснованием такого шага и прецедентом, который может быть создан, особенно в отношении использования замороженных активов российского центрального банка.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она хочет заставить Россию заплатить за разрушения от ее вторжения “замороженными средствами олигархов и активами ее центрального банка”.

В то же время представители Группы семи и ЕС заявили, что нет четких юридических оснований для простого ареста активов российских банков и перенаправления их в Украину.

Вместо этого, в качестве первого шага, ЕС рассматривает возможность объединения активов на уровне ЕС или на международном уровне с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины — задача, которая, по оценкам Всемирного банка, может стоить не менее $350 млрд.

По словам источников Bloomberg, знакомых с ходом обсуждения, хотя некоторые юристы ЕС видят возможность продвижения вперед, исполнительная власть ЕС более настороженно относится к юридической возможности использования замороженных активов, а также к общей сложности этой работы. Чиновники также считают, что любой план должен быть реализован в сотрудничестве с G-7 (Большой семеркой).

Исполнительный орган ЕС также предупредил, что будет трудно принять решение, пока не появится больше ясности относительно объема активов, которые могут быть использованы, и что первым шагом будет их обнаружение. По некоторым оценкам, активы российских центральных банков, замороженные за рубежом, составляют $300 млрд. По оценкам официальных лиц ЕС, около €33,8 млрд из этой суммы находится на депозитах в странах ЕС, хотя это число еще не получила окончательную оценку.

При этом Bloomberg указывает, что управление российскими активами сопряжено с определенными рисками. Во время обсуждения с послами ЕС в среду юристы блока объяснили, что в случае убытков при управлении блоком российскими активами, компенсацию придется выплачивать из бюджета Евросоюза или за счет государств-членов.

Некоторые государства-члены ЕС будут продолжать добиваться от союзников ареста активов в связи с отдельным стремлением привлечь Москву к ответственности за военные преступления через специальный трибунал.