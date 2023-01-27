Январь, 27 в 18:04

Бундесвер составил список оружия и другого военного оборудования, которое будет закуплено взамен поставленного в Украину.

Как сообщает Deutschlandfunk со ссылкой на информационное агентство Reuters, в конфиденциальном документе перечислены 49 отдельных пунктов.

Согласно этой информации, они включают 14 новых САУ Panzerhaubitzen 2000, 50 транспортных машин Dingo и 22 млн боеприпасов для стрелкового оружия, а также, например, 28 тыс. шлемов.

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Однако соглашение о финансировании достигнуто лишь для части повторных заказов.

По мнению коалиционных кругов Бундестага, это может стать проблемой для правящей коалиции.

Например, указывает Deutschlandfunk, можно предвидеть, что потребуется замена 14 основных боевых танков Leopard-2 A6, а также двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин, которые должны быть отправлены в Украину.

По мнению экспертов в области обороны, специальной кредитной линии в размере €100 млрд будет далеко не достаточно.

В то же время, во время своего первого визита к войскам Германии, новый министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что он обеспечит более быстрое пополнение запасов оборудования для Бундесвера. Политик от правящей партии сказал, что цель должна заключаться в том, чтобы сделать закупку оружия, боеприпасов и одежды более быстрой и устойчивой, чем раньше.