В пятницу, 27 января, правительство Бельгии одобрило предоставление Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета военной помощи на общую сумму €92 млн.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте премьер-министр страны Александер де Кроо.

Ukraine must be able to defend itself against the brutal Russian aggression. That is why Belgium is strengthening its military support to Ukraine, with the largest aid package to date.

Ukraine will win this war. Our security and our values are also at stake.

— Alexander De Croo ???????????????? (@alexanderdecroo) January 27, 2023