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Бельгия выделяет самый большой пакет помощи для ВСУ на €92 млн: что он может включать

Юлия Соколова, редактор ленты
Бельгія
Фото: Dreamstime

В пятницу, 27 января, правительство Бельгии одобрило предоставление Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета военной помощи на общую сумму €92 млн.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте премьер-министр страны Александер де Кроо.

– Украина должна быть в состоянии защитить себя от жестокой российской агрессии. Вот почему Бельгия усиливает военную поддержку Украины, предоставляя крупнейший на сегодняшний день пакет помощи. Украина победит в этой войне. Наша безопасность и наши ценности также находятся под угрозой, – подчеркнул он.

Сумму нового пакета помощи премьер Бельгии объявил на пресс-конференции по итогам заседания правительства. Кроме того, Украина дополнительно получит €69 млн гуманитарной помощи.

– С начала этой войны наша страна приложила много усилий для поддержки Украины. В целом наша страна уже предоставила €146 млн военной помощи. Сегодня Совет министров принял решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере €92 млн, – заявил де Кроо.

По словам министра обороны Бельгии Людивин Дедондер, речь идет о ракетах для систем ПВО, противотанковых ракетах, пулеметах, винтовках, боеприпасах, гранатах, грузовиках и бронированных джипах.

Часть вооружения будет взята со складов Министерства обороны Бельгии, а часть – закуплена у оружейных компаний.

По данным местного издания HLN, Бельгия может отправить:

  • ракеты класса воздух-воздух средней дальности AMRAAM;
  • легкое противотанковое вооружение и противотанковые гранаты;
  • ручные пулеметы FN Minimi;
  • боевые штурмовые винтовки Scar;
  • транспортные средства, в том числе легкие бронированные машины;
  • гранаты, боеприпасы, ракеты к системам ПВО.

Бельгия также предоставит горючее и обеспечит обучение украинских военных.

Точное количество вооружения, которое будет предоставлено, не разглашается из соображений безопасности. В то же время Бельгия не планирует поставки танков.

– Мы не нашли способа ответить на этот запрос. У нас на складе их больше нет, а на рынке мы не нашли ни одного рабочего, – объяснила министр обороны Людивин Дедондер.

Александер де Кроо, в свою очередь, сообщил, что Бельгия не получала запрос на истребители (речь идет о F-16). А если он и поступит, то правительство может его не одобрить, поскольку F-16 нужны Бельгии в рамках коллективной обороны НАТО.

Премьер также проинформировал, что в Бельгии уже заморожены активы, связанные с РФ, на сумму €58 млрд.

Недавно министр обороны Бельгии Людивин Дедондер объясняла, что ее страна не имеет немецких боевых танков Leopard 2. Брюссель мог бы приобрести их, но компании ставят на них “необоснованную цену”.

Источник: HLN, De Standaard

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