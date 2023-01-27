Январь, 27 в 16:35

В пятницу, 27 января, правительство Бельгии одобрило предоставление Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета военной помощи на общую сумму €92 млн.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте премьер-министр страны Александер де Кроо.

– Украина должна быть в состоянии защитить себя от жестокой российской агрессии. Вот почему Бельгия усиливает военную поддержку Украины, предоставляя крупнейший на сегодняшний день пакет помощи. Украина победит в этой войне. Наша безопасность и наши ценности также находятся под угрозой, – подчеркнул он.

Ukraine must be able to defend itself against the brutal Russian aggression. That is why Belgium is strengthening its military support to Ukraine, with the largest aid package to date. Сейчас смотрят Ukraine will win this war. Our security and our values are also at stake. — Alexander De Croo ???????????????? (@alexanderdecroo) January 27, 2023

Сумму нового пакета помощи премьер Бельгии объявил на пресс-конференции по итогам заседания правительства. Кроме того, Украина дополнительно получит €69 млн гуманитарной помощи.

– С начала этой войны наша страна приложила много усилий для поддержки Украины. В целом наша страна уже предоставила €146 млн военной помощи. Сегодня Совет министров принял решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере €92 млн, – заявил де Кроо.

По словам министра обороны Бельгии Людивин Дедондер, речь идет о ракетах для систем ПВО, противотанковых ракетах, пулеметах, винтовках, боеприпасах, гранатах, грузовиках и бронированных джипах.

Часть вооружения будет взята со складов Министерства обороны Бельгии, а часть – закуплена у оружейных компаний.

По данным местного издания HLN, Бельгия может отправить:

ракеты класса воздух-воздух средней дальности AMRAAM;

легкое противотанковое вооружение и противотанковые гранаты;

ручные пулеметы FN Minimi;

боевые штурмовые винтовки Scar;

транспортные средства, в том числе легкие бронированные машины;

гранаты, боеприпасы, ракеты к системам ПВО.

Бельгия также предоставит горючее и обеспечит обучение украинских военных.

Точное количество вооружения, которое будет предоставлено, не разглашается из соображений безопасности. В то же время Бельгия не планирует поставки танков.

– Мы не нашли способа ответить на этот запрос. У нас на складе их больше нет, а на рынке мы не нашли ни одного рабочего, – объяснила министр обороны Людивин Дедондер.

Александер де Кроо, в свою очередь, сообщил, что Бельгия не получала запрос на истребители (речь идет о F-16). А если он и поступит, то правительство может его не одобрить, поскольку F-16 нужны Бельгии в рамках коллективной обороны НАТО.

Премьер также проинформировал, что в Бельгии уже заморожены активы, связанные с РФ, на сумму €58 млрд.

Недавно министр обороны Бельгии Людивин Дедондер объясняла, что ее страна не имеет немецких боевых танков Leopard 2. Брюссель мог бы приобрести их, но компании ставят на них “необоснованную цену”.

Источник: HLN, De Standaard