Из-за войны РФ против Украины: Дания хочет увеличить оборонный бюджет

Январь, 27 в 0:41

Дания хочет избавиться от государственных праздников и использовать деньги, чтобы увеличить оборонный бюджет до целевого уровня НАТО в 2% ВВП к 2030 году, а не к 2033 году, как планировалось ранее.

В правительстве говорят, что ускоренный календарь необходим из-за вторжения России в Украину. Ожидается, что этот шаг обеспечит в государственную казну дополнительных 3 миллиардов крон (около 4 800 000 грн).

План правительства Дании отменить государственные праздники, чтобы помочь профинансировать оборонный бюджет из-за войны в Украине, ставит под угрозу модель социального обеспечения страны. Профсоюзный лидер Дании Лизетт Рисгаард обвинила политиков в нарушении трудовых соглашений.

Сейчас смотрят — Это большая угроза для датской модели. Политики должны держаться подальше от вопросов рынка труда. Если они пойдут на это, то навяжут свою волю и нарушат наши договоренности, — сказала она. Датчанам придется отработать дополнительный день, который будут оплачивать работодатели. Но государственный праздник и заработная плата тем, кто работает в этот день, и тем, кто берет выходной, уже закреплены в коллективных соглашениях Дании об оплате труда. Недавний опрос, проведенный исследователями рынка Epinion, показал, что подавляющее количество датчан выступает против этого шага, о чем не упоминалось во время избирательной кампании прошлой осенью. Только 17% поддержали план, тогда как 75% были против. Читайте Надо не забывать об экономике: Ермак рассказал, когда заработает лэнд-лиз для Украины

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