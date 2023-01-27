Венгрия собирается наложить вето на любые санкции Европейского Союза против России, если они будут касаться ядерной энергетики.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время интервью местной радиостанции Kossuth Rádió.

По его словам, санкционные ограничения в сфере энергетики якобы нарушают интересы Венгрии. Именно поэтому, по словам Орбана, на санкции в отношении атомной энергетики РФ “очевидно, необходимо наложить вето”.

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– Есть пункты, явно нарушающие фундаментальные интересы Венгрии, и мы должны наложить на них вето. Это касалось нефти, газа. И сейчас есть новые планы по санкциям, теперь они хотят распространить их на атомную отрасль. На это, по-видимому, следует наложить вето. Это будет большая битва, – подчеркнул Орбан, которого цитирует венгерское издание Metropol.

Он утверждает, что антироссийские санкции в первую очередь вредят экономике стран Европы, в частности Венгрии, которая якобы может потерять из-за этого 4,8% ВВП в 2023 году.

– Мы не допустим санкций, которые еще больше усилят инфляцию в Венгрии. Здесь самое главное – цена на энергоносители. Поэтому мы не позволим реализовать план распространения санкций на ядерную энергетику, – сообщил Орбан, добавив, что “об этом не может быть и речи”.

Венгрия уже неоднократно критиковала санкции Евросоюза против России, введенные из-за полномасштабной войны в Украине. Виктор Орбан утверждает, что санкционные ограничения якобы не смогли существенно ослабить Россию, но могут уничтожить европейскую экономику.

Венгерская атомная электростанция Пакш имеет четыре реактора российского производства общей мощностью около 2 тыс. мегаватт. Станция получает ядерное топливо из РФ. АЭС производит около половины всей электроэнергии в стране.

В 2014 году между Россией и Венгрией было подписано соглашение, согласно которому Будапешт планирует расширить станцию Пакш двумя реакторами российского производства мощностью 1,2 ГВт каждый.

Евросоюз сейчас рассматривает десятый пакет санкций против РФ. Украина настаивает на включении в него ядерной отрасли РФ, в частности, ввести санкции против российской государственной компании Росатом. Тем не менее, Венгрия, которая планирует вместе с РФ расширить свою АЭС, хочет блокировать такие намерения.

Источник: Kossuth Radio, Metropol