Январь, 28 в 11:34

Спустя почти год после начала войны Запад наконец отправит Украине свои боевые танки. Первый батальон — около 40 танков, в том числе новые немецкие Leopard 2A6 — может прибыть к весне.

Об этом пишет издание The Washington Post.

США также пообещали Украине свои Abrams, которые по техническим характеристикам отличаются от европейских танков. Таким образом, новый пакет помощи — это такая себе сборная солянка моделей танков, каждая из которых имеет разные сроки доставки и свои логистические трудности.

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Некоторые военные эксперты не уверены, смогут ли помочь эти танки Украине на поле боя. Кроме того, украинских военных надо еще обучить управлять западными танками.

Украине нужно как минимум 300 танков для планируемого контрнаступления. Москва назвала поставки танков эскалацией.

Тем не менее сейчас украинцы ожидают передачи 14 танков Challenger 2 из Великобритании, а также возможной поставки 31 танка M1A2 Abrams из США. M1A2 — это вариант, впервые принятый на вооружение в 1990-х годах. Он включает в себя более современную электронику и системы наведения, чем его старший брат M1A1, и 120-мм основную пушку.

Испания подумывает отправить старые Leopard 2A4, которые были законсервированы в течение десяти лет и, возможно, нуждаются в капитальном ремонте. Германия готова дать более новый вариант A6 с тепловизором и значительно более мощной скорострельной пушкой.

Но такая смесь различных систем танков несет свои логистические трудности, сказал Сонни Баттерворт, эксперт по танкам из оборонной разведывательной фирмы Janes.

Британские Challenger 2 используют боеприпасы, которые отличаются от стандарта НАТО. Снаряды для танков Leopard 2 также могут отличаться в зависимости от страны. Испанский Leopard A4 может иметь другую систему управления огнем или радиосистему, чем финские, хотя они, по сути, совместимы, говорят эксперты.

В арсенале Украины есть лишь старые советские танки Т-72. Новые современные нужны для того, чтобы дать отпор России и поддерживать темп контрнаступления на поле боя. Но в долгосрочной перспективе использование нескольких типов танков может создать большие логистические проблемы.

Один американский чиновник сказал, что, хотя украинские силы продемонстрировали хорошую способность обслуживать американскую технику на поле боя, эксплуатация танков Abrams требует серьезной подготовки, в том числе обучения.

По словам экспертов, Польша также наращивает собственные поставки M1 Abrams и может облегчить логистику и техническое обслуживание.

Одним из основных усложняющих факторов является обедненный уран, используемый в бронепакетах, характерных для американских танков. Броня включает в себя секретные элементы, которые Соединенные Штаты обычно не экспортируют.

Напомним, что правительство Германии 25 января приняло решение предоставить ВСУ основные боевые танки Leopard 2.