Правительство Японии утвердило дополнительные санкции против России в ответ на ее военную агрессию против Украины.

Ограничительные меры были приняты на заседании кабинета министров в пятницу, 27 января, сообщила японская общественная телекомпания NHK.

По данным NHK, новые санкции включают в себя:

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замораживание активов трех организаций и 36 человек, связанных с правительством России и пророссийскими группировками в Украине;

запрет на экспорт еще 49 организациям, в том числе российским авиаремонтным заводам;

внесение дополнительных товаров в список запрещенных к вывозу в РФ;

После встречи с журналистами выступил заместитель главного секретаря кабинета министров Сейджи Кихара, заявивший, что Япония будет продолжать работать с международным сообществом и будет поддерживать Украину.

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против России до 31 июля текущего года.

Санкции охватывают широкий спектр отраслевых мер, в частности, ограничения в сферах торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.