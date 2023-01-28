В ЕС может появиться специальная прокуратура для расследования преступлений РФ в Украине – СМИ
Европейский Союз изучает возможность создания специальной прокуратуры, которая помогала бы расследовать военные преступления России, совершенные в Украине.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
По информации журналистов, новый орган будет сначала помогать Украине собирать доказательства преступлений РФ во время войны. Создание прокуратуры продвигается и получило широкую поддержку среди стран Евросоюза на этой неделе.
Мандат нового органа еще не определен, но он будет создан в Евросоюзе. В его состав войдут украинские и международные прокуроры.
Создание прокуратуры позволит ЕС продвинуться в одной из сфер, пока идет изучение различных вариантов привлечения России к ответственности за вторжение в Украину.
По данным Bloomberg, Еврокомиссия сейчас обсуждает с Евроюстом (агентством ЕС по судебному сотрудничеству в уголовных делах) полномочия и мандат международной прокуратуры. Работу органа хотят привязать к деятельности совместной следственной группы, куда входят судьи, прокуроры и правоохранители из шести государств Евросоюза, Украины, Евроюста и Международного уголовного суда.
Переговоры по созданию прокуратуры проходят отдельно от вопроса о международном специальном трибунале над РФ, взгляды по которому расходятся.
По информации Bloomberg, переговоры о спецтрибунале для расследования преступления агрессии РФ сопровождаются юридическими и политическими спорами. Политики и юристы до сих пор не смогли прийти к согласию. Прорыв в вопросе создания трибунала позволил бы привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство РФ, отдававшее приказы на вторжение в Украину.
У Международного уголовного суда нет полномочий расследовать преступление агрессии. Именно поэтому нужно создать новый механизм.
Собеседники Bloomberg сообщили, что хотя идея создания трибунала над РФ является сложной с юридической точки зрения, но ее можно реализовать при достаточной политической воле.
Евросоюз также рассматривает возможность создания координационного центра при Евроюсте в Нидерландах, чтобы облегчить координацию между разными прокурорами и вовлеченными группами. В новосозданном центре можно было бы хранить доказательства для их дальнейшего использования в будущих судебных процессах как в национальных трибуналах, так и в международном спецтрибунале, если он будет создан.
Как известно, 19 января Европарламент поддержал резолюцию о создании специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины.
Великобритания уже предложила поддержку для создания военного трибунала относительно руководства РФ.
А замгоссекретаря США Виктория Нуланд заверила, что международный трибунал или другие механизмы для привлечения РФ к ответственности могут быть готовы к лету 2023 года.