Европейский Союз изучает возможность создания специальной прокуратуры, которая помогала бы расследовать военные преступления России, совершенные в Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По информации журналистов, новый орган будет сначала помогать Украине собирать доказательства преступлений РФ во время войны. Создание прокуратуры продвигается и получило широкую поддержку среди стран Евросоюза на этой неделе.

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Мандат нового органа еще не определен, но он будет создан в Евросоюзе. В его состав войдут украинские и международные прокуроры.

Создание прокуратуры позволит ЕС продвинуться в одной из сфер, пока идет изучение различных вариантов привлечения России к ответственности за вторжение в Украину.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия сейчас обсуждает с Евроюстом (агентством ЕС по судебному сотрудничеству в уголовных делах) полномочия и мандат международной прокуратуры. Работу органа хотят привязать к деятельности совместной следственной группы, куда входят судьи, прокуроры и правоохранители из шести государств Евросоюза, Украины, Евроюста и Международного уголовного суда.

Переговоры по созданию прокуратуры проходят отдельно от вопроса о международном специальном трибунале над РФ, взгляды по которому расходятся.

По информации Bloomberg, переговоры о спецтрибунале для расследования преступления агрессии РФ сопровождаются юридическими и политическими спорами. Политики и юристы до сих пор не смогли прийти к согласию. Прорыв в вопросе создания трибунала позволил бы привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство РФ, отдававшее приказы на вторжение в Украину.

У Международного уголовного суда нет полномочий расследовать преступление агрессии. Именно поэтому нужно создать новый механизм.

Собеседники Bloomberg сообщили, что хотя идея создания трибунала над РФ является сложной с юридической точки зрения, но ее можно реализовать при достаточной политической воле.

Евросоюз также рассматривает возможность создания координационного центра при Евроюсте в Нидерландах, чтобы облегчить координацию между разными прокурорами и вовлеченными группами. В новосозданном центре можно было бы хранить доказательства для их дальнейшего использования в будущих судебных процессах как в национальных трибуналах, так и в международном спецтрибунале, если он будет создан.

Как известно, 19 января Европарламент поддержал резолюцию о создании специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины.

Великобритания уже предложила поддержку для создания военного трибунала относительно руководства РФ.

А замгоссекретаря США Виктория Нуланд заверила, что международный трибунал или другие механизмы для привлечения РФ к ответственности могут быть готовы к лету 2023 года.