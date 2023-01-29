Несмотря на заявления Ирана, атака беспилотника на оружейный завод в Исфахане имела огромный успех.

Об этом, ссылаясь на источники в западной разведке, сообщает издание Jerusalem Post.

Отмечается, что на месте было слышно четыре взрыва. Здание завода, где производят передовое оружие, подверглось значительным разрушениям.

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Однако Исламская Республика заявляет, что атака беспилотника была неудачной и повлекла лишь незначительные повреждения крыши.

Тем временем иранские чиновники обвиняют Израиль в причастности к атаке дронов. Издание Al Arabiya пишет, что Иерусалим начал специальную военную операцию внутри Ирана, целью которой является уничтожение иранской военной промышленности.

Между тем, как пишут в Jerusalem Post Израиль отрицает свою причастность, но большинство западных разведывательных служб и иранских источников приписывают Моссаду такие же успешные атаки на иранские ядерные объекты и Караджи в 2020-2021 годах. А также в уничтожении около 120 и более иранских беспилотников в феврале 2022 года.

Взрывы в Иране в эфире телемарафона прокомментировал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он назвал ночные атаки на иранские стратегические объекты следствием их политики и поддержки российского терроризма.

Что известно о взрывах в Иране?

В ночь на 29 января на стратегических объектах в Иране прозвучала серия мощных взрывов.

Удары были нанесены по военным складам, центру производства боеприпасов и авиабазе.

Также были атакованы заводы по производству ракет и дронов типа Shahed в разных городах Ирана. О взрывах сообщали и в Тегеране, по словам местных жителей, там взрывной волной повредило правительственные дома.

Иран является главным военным союзником России и поставляет стране-агрессору дроны-камикадзе для нанесения авиаударов по Украине.

Источник: Jerusalem Post

Фото: Defense Express via Google Earth