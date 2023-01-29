Израиль атаковал оборонный комплекс в Иране, чтобы сдержать военные амбиции Тегерана — СМИ

Январь, 29 в 19:24

Израиль нанес тайный удар с боевого беспилотника по оборонному комплексу в Иране из-за того, что страна вместе с Соединенными Штатами Америки ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных американских чиновников и людей, которые знакомы с ходом операции.

В частности, в Иране местные политики утверждают, что Тегеран предотвратил попытку атаки трех небольших квадрокоптеров на завод по производству боеприпасов в городе Исфахан.

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По уточненным данным, этот завод расположен возле объекта, который принадлежит Иранскому центру космических исследований. Стоит отметить, что США ввели санкции против него за работу над иранской программой баллистических ракет.

В ночь на 29 января на крупных предприятиях в разных районах Ирана вспыхнули по меньшей мере четыре огромных пожара, которые сопровождались взрывами.

В частности, на оборонном предприятии в Исфахане и нефтехимическом заводе в Азершехре. В Министерстве обороны Ирана сообщают, что против этих объектов была осуществлена атака дронами.