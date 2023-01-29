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Израиль здесь ни при чем: СМИ назвали причастных к ударам по военным объектам в Иране

Валентина Чорна, редактор ленты
Іран
Фото: Depositphotos

Иранские СМИ сообщили, что к ночным взрывам могут быть причастны США и военные еще из одной страны.

По данным издания Al Arabya, военный завод в городе Исфахан атаковали беспилотниками именно ВМС США. Целью был склад с баллистическими ракетами.

В свою очередь телеканал Al Hadath сообщил, что Израиль не имеет никакого отношения к военной операции в Иране.

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В то же время отмечается, что атака на склад боеприпасов должна “продемонстрировать Ирану и России” готовность Вашингтона противостоять строительству заводов “по производству и экспорту баллистического оружия”.

Напомним, что в ночь на 29 января на стратегических объектах в Иране прозвучала серия мощных взрывов. Были нанесены удары по военным складам, центру производства боеприпасов и авиабазе.

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