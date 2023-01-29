Январь, 29 в 18:58

Российская Федерация почти 50 лет строила свой энергетический рынок в Европе, а диктатор Владимир Путин уничтожил его менее чем за 50 недель.

Найти замену будет практически невозможно. По данным издания Bloomberg, полномасштабная война против Украины стоила России европейского энергетического рынка.

Несмотря на то, что Россия частично нашла альтернативные рынки для сырой нефти, в основном в Индии, переход на продажу продуктов переработки и природного газа займет годы и будет стоить огромных затрат. Это если вообще возможно создать рынки, когда мир отказывается от ископаемого топлива, отмечают журналисты.

Сейчас смотрят Остается вероятность, что Россия сможет спасти определенные энергетические отношения с Европой после окончания войны против Украины. Однако маловероятно, что страны ЕС когда-нибудь позволят себе или будут настолько зависимыми от российского газа, как это было год назад. Правительства и потребители в Европе наконец серьезно относятся к сдерживанию спроса и энергоэффективности, тогда как рекордные цены на газ и электроэнергию стимулируют инвестиции в возобновляемые источники энергии и первые серьезные попытки изменить способ формирования розничных цен на свет, принимая во внимание уменьшение доли ископаемого топлива в производстве. Российским нефтяным компаниям удалось перенаправить поставки сырой нефти, которой избегали традиционные европейские покупатели. Но это обошлось огромной ценой для России и ее нефтяной промышленности. РФ удалось проникнуть на индийский рынок, однако ей нужно было предложить большие скидки, достигающие $35 за баррель, что эквивалентно снижению цены на 40%. Читайте Страны G7 планируют в марте пересмотреть уровень ограничения цен на российскую нефть

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