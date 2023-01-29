РФ фактически сорвала расследование: омбудсмен о теракте в Еленовке

Январь, 29 в 18:34

Через полгода после взрыва в Еленовке Донецкой области, во время которого погибли около 53 военнопленных и ранены более 130 человек, Украина так и не получила должной реакции от международного сообщества.

В то же время до сих пор нет ощутимых результатов расследования теракта — миссию ООН расформировали, а РФ до сих пор не предоставила доступа к месту ни одной из сторон. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Обидно, что не отреагировал должным образом Международный Комитет Красного Креста. Непонятной остается позиция ООН. Сначала генсекретарь организовал отдельную миссию в Еленовку. Но не было приложено усилий для встреч с украинской стороной, чтобы взять наработки и документы по теракту, — отмечает омбудсмен.

По его словам, Российская Федерация фактически сорвала расследование теракта в Еленовке. Он отмечает, что пять месяцев — это большой срок, чтобы скрыть следы преступления, однако это маленький срок, чтобы забыть о погибших и раненых в результате теракта.