Что известно об атаке дронами по Ирану и кто может стоять за ней — объяснение эксперта

Январь, 29 в 23:55

Израиль может быть заинтересован в том, чтобы наносить удары по заводу в Иране, на котором создают дроны Shahed-136. Об этом в эфире украинского информационного телемарафона Единые новости заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Он отмечает, что остается вероятность того, что Израиль нанес тайный удар с боевого беспилотника по оборонному комплексу в Иране.

— В принципе, это возможно, потому что нечто подобное израильтяне сделали в середине февраля 2022 года. Тогда шесть израильских беспилотников поразили базу на Западе Ирана. По некоторым данным, там было уничтожено около 120 беспилотников. Подтвердить или опровергнуть эту информацию трудно. Я помню, что после этого иранцы нанесли массированный ракетный удар по Эрбилю — это Ирак, где, по их мнению, находились собственно операторы дронов.

Он объяснил, зачем Израилю бомбить предприятие, на котором производят ударные дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которыми Россия наносит удары на территории Украины.

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