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Теракты в Израиле: в Иерусалиме полицию усилят военными

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Викна. Новости
поліція Ізраілю
Фото: Depositphotos

После нескольких недавних терактов в Иерусалиме, власти Израиля решили отправить на подкрепление полиции военных.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Израильская полиция заявила, что 29 января к ним поступило более 40 сообщений, о том, что палестинцы собираются проводить операции, а оккупационные силы объявили о повышении уровня боевой готовности.

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Военнослужащие, принадлежащие к бригадам Гивате и Голане, уже завтра будут дислоцированы в Иерусалиме на отдаленных районах, близких к линии столкновения.

Напомним, 27 января 21-летний парень из пистолета расстрелял людей в Иерусалиме. Он ворвался в синагогу Атерет Авраам после молитвы и открыл огонь по верующим. По последним данным, погибли семь человек, среди которых украинка. Ее имя не разглашается.

На следующий день 13-летний подросток открыл огонь в одном из районов Иерусалима. По меньшей мере два человека получили ранения. В израильской полиции отметили, что нападавшего удалось ликвидировать.

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Источник: The Times of Israel

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