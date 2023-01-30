Акт мести: Иран может отдать приказ об ударах по позициям США в Ираке, Сирии или Израиле
Власти Ирана могут через посредников отдать приказ об атаках на военные позиции США в Ираке и Сирии или в Израиле в ближайшие недели. Это буде актом мести за удары по оборонному заводу, который производит баллистические ракеты и беспилотники.
Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Согласно сообщениям СМИ, 28 января Израиль нанес удар беспилотником-камикадзе по заводу по производству военных боеприпасов недалеко от города Исфахан в Иране.
Было не менее трех дронов со взрывчаткой. Это позволяет предположить, что они нанесли удар изнутри Ирана, а не из соседнего государства, из-за дальности действия нагруженных беспилотников.
Информированные источники сообщили западным и израильским журналистам, что удар был конкретным, хирургическим и успешным.
Министерство обороны Ирана заявило, что иранская система ПВО успешно сработала и что беспилотники нанесли лишь минимальный ущерб крыше объекта.
Власти Ирана пока не выступили с публичными обвинениями, и могут избегать прямых обвинений Израиля, пока не решат, как будут действовать дальше.
Иранские лидеры могут отдать приказ об атаках через посредников на позиции США в Ираке и Сирии или в Израиле в ближайшие недели в отместку.
Эта атака указывает на все более очевидную степень проникновения израильских спецслужб в сферу безопасности Ирана.
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