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Италия продлила период поддержки для украинских переселенцев до марта

Анастасия Кожушко, редактор ленты
українські біженці
Фото: Depositphotos

В Италии продлили срок предоставления временного убежища украинским беженцам. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Об этом сообщают на сайте Еврокомиссии.

Согласно решению, в стране будет предоставляться временная защита украинцам до 3 марта 2023 года.

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До этого дня украинские беженцы могут продолжать подавать заявки на временную защиту.

А люди, зарегистрировавшиеся до 30 сентября 2022 года, также могут податься на финансовую помощь в размере €300 в месяц каждому члену семьи, продолжительностью три месяца.

Также отмечается, что родители детей младше 18 лет могут получить доплату €150 в месяц за ребенка.

Для получения денежной помощи заявители должны проживать не в государственном, а в отдельном жилье не менее 10 дней.

С марта 2022 в Италию въехало более 170 тыс. переселенцев из Украины.

Напомним, беженцам в Италии каждые полгода нужно продлевать разрешение на временное проживание. Для этого нужно лично обратиться в местные отделения полиции.

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Источник: сайт Еврокомиссии 

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