Ирландия может ограничить срок поддержки украинцев – что известно

Январь, 31 в 14:44

В Ирландии планируют ограничить период поддержки и размещения украинских беженцев. Этот вопрос должен рассмотреть Кабинет министров.

Об этом сообщает ирландское издание Irish Times.

Заседание должно состояться 31 января. Чиновники обсудят вопросы установления срока действия предложенной помощи, в частности жилья, как это сделали в других странах ЕС.

Сейчас смотрят

Как пишет издание, такое решение связано с тем, что Ирландия столкнулась с миграционным кризисом.

Социального жилья не хватает для беженцев из других стран, ищущих международную защиту.

Поэтому на прошлой неделе в Департаменте интеграции объявили, что из-за проблем с пропускной способностью закроют транзитный узел Citywest.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ Ирландия предоставила убежище более 73 тыс. беженцам из Украины и других стран.

Читайте Италия продлила период поддержки для украинских переселенцев до марта

Источник: Irish Times