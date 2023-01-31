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Ирландия может ограничить срок поддержки украинцев – что известно

Анастасия Кожушко, редактор ленты
ірландія прапор

В Ирландии планируют ограничить период поддержки и размещения украинских беженцев. Этот вопрос должен рассмотреть Кабинет министров.

Об этом сообщает ирландское издание Irish Times.

Заседание должно состояться 31 января. Чиновники обсудят вопросы установления срока действия предложенной помощи, в частности жилья, как это сделали в других странах ЕС.

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Как пишет издание, такое решение связано с тем, что Ирландия столкнулась с миграционным кризисом.

Социального жилья не хватает для беженцев из других стран, ищущих международную защиту.

Поэтому на прошлой неделе в Департаменте интеграции объявили, что из-за проблем с пропускной способностью закроют транзитный узел Citywest.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ Ирландия предоставила убежище более 73 тыс. беженцам из Украины  и других стран.

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Источник: Irish Times

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