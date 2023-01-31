Ирландия может ограничить срок поддержки украинцев – что известно
В Ирландии планируют ограничить период поддержки и размещения украинских беженцев. Этот вопрос должен рассмотреть Кабинет министров.
Об этом сообщает ирландское издание Irish Times.
Заседание должно состояться 31 января. Чиновники обсудят вопросы установления срока действия предложенной помощи, в частности жилья, как это сделали в других странах ЕС.
Как пишет издание, такое решение связано с тем, что Ирландия столкнулась с миграционным кризисом.
Социального жилья не хватает для беженцев из других стран, ищущих международную защиту.
Поэтому на прошлой неделе в Департаменте интеграции объявили, что из-за проблем с пропускной способностью закроют транзитный узел Citywest.
С начала полномасштабного вторжения войск РФ Ирландия предоставила убежище более 73 тыс. беженцам из Украины и других стран.
Источник: Irish Times