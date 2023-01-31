Кабмин разорвал два соглашения между Украиной и РФ в сфере авиации
Фото: Генштаб ВСУ
Кабинет министров разорвал два соглашения между Украиной и РФ в сфере авиации. Они касаются, в частности, воздушного сообщения и сотрудничества в области воздушного транспорта.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.
В частности, прекращено действие соглашения между правительствами Украины и РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, совершенного 12 января 1994 года.
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Также Кабмин расторг соглашение между РФ и Украиной о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, подписанное 8 февраля 1993 года.
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