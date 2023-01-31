Китай не хочет оказаться на проигрышной стороне в войне в Украине и стать изгоем как РФ — WP

Январь, 31 в 15:39

В России больше людей, более сильная экономика и более масштабная армия, чем у Украины. Как пишет The Washington Post, по всем канонам это должно было сыграть на руку Москве в начале войны, но этого не произошло.

Полномасштабная война в Украине длится уже почти год. И сейчас у Киева хорошая позиция, чтобы вернуть еще больше утраченных территорий — этим можно, в частности, объяснить то, почему у Украины много союзников, а у России — нет.

По оценкам Кильского института мировой экономики, США и Европа пообещали предоставить Украине примерно $100 млрд военной и экономической помощи после российского вторжения. Это включает в себя такое вооружение, как системы ПВО Patriot, танки Leopard 2 и M1A2 Abrams.

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Запасы России не безграничны – там тоже все заканчивается: от артиллерийских снарядов до дронов и ракет. Но только два государства, которые называют странами-изгоями, Иран и КНДР, решились предоставить Кремлю военное оборудование.

В то же время Китай, крупнейший в мире экспортер высокотехнологичных товаров и четвертый в мире по величине экспортер оружия, в списке поставщиков вооружения для РФ отсутствует.

Пекин может сыграть для России ту же роль, которую США играют для Украины. Если бы это произошло, шансы на победу России выросли бы экспоненциально. Но этого не произошло, что свидетельствует о том, что на практике существуют резкие границы “безграничной” дружбы, которую российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин провозгласили всего за несколько недель до российского вторжения в Украину 24 февраля.

Си пытается балансировать между Западом и Россией. В то же время Китай был рад продолжить торговлю с РФ на выгодных условиях. Отмечается, что Пекин стал крупнейшим источником импорта для Кремля — в частности, полупроводников, которые нужны России для производства гражданского и военного оборудования.

После того как Apple и Samsung прекратили продажи смартфонов в Россию, Китай захватил 70% российского рынка в третьем квартале 2022 года. Эта двусторонняя торговля косвенно субсидирует военные усилия Путина и, в случае с микрочипами, может позволить России производство оружия.

WP напоминает, что Китай также имел прочные экономические отношения с Украиной до вторжения.

— До 2019 года Китай заменил Россию как крупнейшего торгового партнера Украины, став крупнейшим импортером украинского ячменя и железной руды, тогда как Украина обогнала США как крупнейший экспортер кукурузы в Китае, — говорит Цзуньюань Цзои Лю из Совета по международным отношениям.

По мнению главы МИД Тайваня Джозефа Ву, Китай хочет видеть продолжительную войну в Украине, поскольку это отвернет Запад от Китая, в то время как Китай получает от России энергоносители по низким ценам. В WP считают, что это возможно, однако Пекин не в восторге от экономических срывов, вызванных вторжением РФ.

Китайские дипломаты в частных разговорах рассказывали, что Си не знал о российском вторжении заранее, и ему пришлось изо всех сил эвакуировать 6 тыс. граждан Китая из Украины. Си также публично выразил “беспокойство” по поводу российского вторжения и призвал Путина не использовать ядерное оружие.

Считается, что Си не хочет оказаться на проигрышной стороне. В общении с Financial Times китайские чиновники говорят, что Китай теперь видит вероятность того, что Россия не сможет победить Украину и выйдет из конфликта “второстепенным государством”, которое значительно уступает в экономическом и дипломатическом плане на мировой арене”.

Иными словами, проигравшая Россия может быть не очень полезным будущим союзником для Китая, у которого также не очень много союзников в мире. Китай как крупнейшее торговое государство мира не может позволить себе оказаться в такой изоляции, в которой оказалась Россия. Это помогает объяснить, почему Пекин тянется к Европе и пытается ослабить вражду с США.