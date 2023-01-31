Только помощь беженцам: Австрия и Венгрия договорились не предоставлять Украине оружие
Австрия и Венгрия договорились не поставлять оружие Украине. Свою позицию эти страны объясняют якобы желанием “предотвратить дальнейшую эскалацию”.
Соответствующее заявление сделали министр обороны Австрии Клаудия Таннер и ее венгерский коллега Кристоф Салай-Бобровницки на встрече в Будапеште.
– Позиция Австрии и Венгрии относительно войны в Украине является четкой, поскольку обе страны не отправляют оружие в зону конфликта, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, — цитирует заявление министров издание Euractiv.
Austria, Hungary agree on not sending weapons to Ukraine https://t.co/g2x7WmlUcNСейчас смотрят
— EURACTIV (@EURACTIV) January 31, 2023
В то же время обе страны готовы оказывать гуманитарную помощь украинским беженцам, вынужденно выехавшим за границу из-за полномасштабной войны.
Салай-Бобровницки сообщил, что Венгрия “будет на стороне мира” и будет оказывать беженцам необходимую помощь.
– Тесное сотрудничество будет наиболее важным, поскольку мы живем в опасное время, – добавил он.
А Клаудия Таннер назвала самой большой опасностью то, что война может распространиться на Европу, спровоцировав рост миграции. По ее словам, в этом случае речь шла бы не только об обычной, но и о гибридной войне.
– Последствия очень ощутимы не только в Австрии, но и в Венгрии. В конце концов маршруты пролегают через нашу соседнюю страну к нам, — сообщила Таннер.
По данным Euractiv, количество просьб об убежище в Австрии в 2022 году выросло втрое: до 108 490 заявок. Это наиболее резкий рост среди стран Евросоюза.
В то же время в Венгрии было зарегистрировано меньше всего заявок – всего 46, поскольку эта страна отказывается регистрировать соискателей убежища вопреки законодательству Европейского Союза.
В конце декабря глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер утверждала, что сейчас “непонятно, будет ли когда-нибудь победитель в войне” РФ против Украины. Она также заявила о “необходимости переговоров”.
Венгрия же с начала полномасштабного вторжения РФ отказалась присоединиться к другим западным союзникам в предоставлении Украине военной помощи.
Источник: Euractiv, Österreich