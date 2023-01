Австрия и Венгрия договорились не поставлять оружие Украине. Свою позицию эти страны объясняют якобы желанием “предотвратить дальнейшую эскалацию”.

Соответствующее заявление сделали министр обороны Австрии Клаудия Таннер и ее венгерский коллега Кристоф Салай-Бобровницки на встрече в Будапеште.

Austria, Hungary agree on not sending weapons to Ukraine https://t.co/g2x7WmlUcN

Сейчас смотрят — EURACTIV (@EURACTIV) January 31, 2023 В то же время обе страны готовы оказывать гуманитарную помощь украинским беженцам, вынужденно выехавшим за границу из-за полномасштабной войны. Салай-Бобровницки сообщил, что Венгрия “будет на стороне мира” и будет оказывать беженцам необходимую помощь. – Тесное сотрудничество будет наиболее важным, поскольку мы живем в опасное время, – добавил он. А Клаудия Таннер назвала самой большой опасностью то, что война может распространиться на Европу, спровоцировав рост миграции. По ее словам, в этом случае речь шла бы не только об обычной, но и о гибридной войне. – Последствия очень ощутимы не только в Австрии, но и в Венгрии. В конце концов маршруты пролегают через нашу соседнюю страну к нам, — сообщила Таннер. По данным Euractiv, количество просьб об убежище в Австрии в 2022 году выросло втрое: до 108 490 заявок. Это наиболее резкий рост среди стран Евросоюза. В то же время в Венгрии было зарегистрировано меньше всего заявок – всего 46, поскольку эта страна отказывается регистрировать соискателей убежища вопреки законодательству Европейского Союза. В конце декабря глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер утверждала, что сейчас “непонятно, будет ли когда-нибудь победитель в войне” РФ против Украины. Она также заявила о “необходимости переговоров”. Венгрия же с начала полномасштабного вторжения РФ отказалась присоединиться к другим западным союзникам в предоставлении Украине военной помощи. Читайте Орбан назвал Украину “ничейной землей”. МИД вызвал посла Венгрии на откровенный разговор Источник: Euractiv, Österreich

