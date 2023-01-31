Austria, Hungary agree on not sending weapons to Ukraine https://t.co/g2x7WmlUcN

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— EURACTIV (@EURACTIV) January 31, 2023

В то же время обе страны готовы оказывать гуманитарную помощь украинским беженцам, вынужденно выехавшим за границу из-за полномасштабной войны.

Салай-Бобровницки сообщил, что Венгрия “будет на стороне мира” и будет оказывать беженцам необходимую помощь.

– Тесное сотрудничество будет наиболее важным, поскольку мы живем в опасное время, – добавил он.

А Клаудия Таннер назвала самой большой опасностью то, что война может распространиться на Европу, спровоцировав рост миграции. По ее словам, в этом случае речь шла бы не только об обычной, но и о гибридной войне.

– Последствия очень ощутимы не только в Австрии, но и в Венгрии. В конце концов маршруты пролегают через нашу соседнюю страну к нам, — сообщила Таннер.

По данным Euractiv, количество просьб об убежище в Австрии в 2022 году выросло втрое: до 108 490 заявок. Это наиболее резкий рост среди стран Евросоюза.

В то же время в Венгрии было зарегистрировано меньше всего заявок – всего 46, поскольку эта страна отказывается регистрировать соискателей убежища вопреки законодательству Европейского Союза.

В конце декабря глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер утверждала, что сейчас “непонятно, будет ли когда-нибудь победитель в войне” РФ против Украины. Она также заявила о “необходимости переговоров”.

Венгрия же с начала полномасштабного вторжения РФ отказалась присоединиться к другим западным союзникам в предоставлении Украине военной помощи.

Источник: Euractiv, Österreich