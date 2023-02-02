ФБР во время обыска не нашло в доме Байдена секретных документов
Во время 3,5 часового обыска в доме президента США Джо Байдена в Рехобот-Бич (штат Делавер) агенты ФБР не нашли секретных документов.
Об этом говорится в заявлении адвоката Байдена Боба Бауэра. По его словам, обыск прошел в “координации и сотрудничестве с адвокатами президента” и был запланирован.
— Никаких документов с засекреченными грифами не было найдено. Как это происходило и в Уилмингтоне, Минюст взял для дальнейшего рассмотрения некоторые материалы и рукописные заметки, которые, как представляется, касаются его пребывания на должности вице-президента, — добавил адвокат.
Обыск в Делавере, вероятно, связан с более широким расследованием министерства юстиции США по обращению Байдена с секретными документами.
Ранее секретные документы были найдены в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавер).
В ходе обыска, который длился почти 13 часов, следователи Минюста и сотрудники ФБР обнаружили шесть документов с грифом “секретно” и сопутствующие материалы.
В связи с этим министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования.