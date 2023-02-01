Февраль, 01 в 7:09

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что к западу от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке – россияне.

Новое скандальное заявление глава венгерского правительства сделал во время праздничного ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева.

– Не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией на севере. На западе Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке – россияне. Так что мы знаем ситуацию и понимаем, как трудно хорошо управлять жизнью нации при таких обстоятельствах, – отметил Орбан.

Говоря о немецкоязычных, глава венгерского правительства, очевидно, имел в виду Австрию, а об Украине Виктор Орбан решил вообще не упоминать.

Сейчас смотрят Следует заметить, что со времени последнего скандального заявления Виктора Орбана прошло всего несколько дней. Только 27 января Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии “для откровенного разговора” после того, как Виктор Орбан заявил, что “Украина, как Афганистан, является “ничейной землей”. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко тогда отметил, что очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины категорически неприемлемо. По словам Олега Николенко, Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подрывая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами. Источник: Европейская правда

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