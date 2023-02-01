Военная и гражданская: Норвегия планирует представить план помощи Украине на пять лет

Февраль, 01 в 0:22

Правительство Норвегии планирует представить парламенту подробный план долгосрочной поддержки Украины, который будет рассчитан всего на пять лет.

Об этом сообщает издание Vart Land со ссылкой на собственные источники. Согласно указанному плану, в рамках программы на пять лет Украине хотят выделить значительные средства на миллиарды норвежских крон.

В то же время в 2023 году общую сумму помощи планируют распределить поровну на военную и гражданскую поддержку нашего государства.

Сейчас смотрят В частности, Норвегия планирует выделить грант на преодоление последствий полномасштабной российской агрессии на Юге Украины, чтобы уменьшить большие цены на электричество и продовольствие. Конкретной суммы средств, которые планируют выделить в рамках программы, пока не указано. Однако в сообщении говорится, что поддержка Украины будет исключительной в плане размера и продолжительности. Ожидается, что утверждение программы поможет Норвегии достичь установленной правительством цели расходов в 1% ВВП на помощь в 2023 году. Читайте РФ воюет количеством, а не качеством: в ГУР предупредили об активной фазе на фронте

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