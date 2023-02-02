Скандал с секретными документами не повлиял на рейтинг Байдена — опрос

Февраль, 02 в 19:57

Большинство американских граждан не одобряют поведение президента Джо Байдена, когда в его доме нашли секретные документы. Однако это не повлияло существенно на рейтинг одобрения его деятельности.

Об этом свидетельствует опрос центра исследования общественного мнения AP-NORC. Так, около 41% респондентов одобряют деятельность Байдена как президента Соединенных Штатов Америки.

Согласно новому опросу, 77% демократов одобряют то, как Байден справляется со своей работой, а 91% республиканцев — не поддерживают.

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Однако многие из опрашиваемых выразили обеспокоенность тем, что вероятнее всего, первые лица государства не могут должным образом хранить конфиденциальную информацию.

Секретные документы нашли в доме Джо Байдена в Уилмингтоне и офисе в Вашингтоне, который он использовал между пребыванием на посту вице-президента во времена президентства Барака Обамы и выборами в 2020 году.