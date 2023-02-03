Дальнобойные снаряды Украина сможет получить от США через девять месяцев — Bloomberg

Февраль, 03 в 11:20

Если дальнобойные снаряды войдут в новый пакет помощи Украине, о котором США объявят 3 февраля, их поставки могут растянуться на девять месяцев, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их данным, малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB с дальностью поражения до 150 км закажут у компании Boeing. Это примерно вдвое превышает дальность нынешних ракет, которые используют ВСУ для HIMARS.

— Как и некоторое другое оборудование, предоставленное США и союзниками, оно не будет развернуто в Украине в ближайшее время. По словам представителя отрасли, первые поставки займут около девяти месяцев после того, как ВВС США заключат контракт с производителем, — пишет издание.

На первом этапе на поставку этих боеприпасов якобы планируется выделить $200 млн.

Сейчас смотрят Ранее западные СМИ сообщили, что США 3 февраля объявят новый пакет военной помощи, в который могут войти ракеты GLSDB. Читайте Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB Фото: SAAB

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