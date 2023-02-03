Директор американского ЦРУ Уильям Бернс считает, что следующие шесть месяцев будут критическими в войне в Украине.

Об этом сообщает телеканал CBS.

По его словам, президент России Владимир Путин сделал ставку ослабление интереса Запада и политическую усталость в отношении Украины.

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— Путин, я думаю, прямо сейчас делает ставку на то, что он может заставить время работать на себя. Нам кажется, ключевой будет ситуация на поле боя в ближайшие шесть месяцев, — сказал Бернс.

Глава ЦРУ отметил, что надо полностью нивелировать высокомерие Путина, дать ему понять, что он не только не сможет продвинуться вглубь территорий Украины, но с каждым месяцем все больше и больше рискует потерять то, что он незаконно отнял у Украины.

— Поэтому следующий период, я думаю, будет абсолютно решающим, — заявил Уильям Бернс.

Он также отметил, что Россия никоим образом не заинтересована в мирных переговорах.

— Мы не считаем, что Путин серьезно относится к переговорам, несмотря на то, что вы иногда об этом слышите, — директор ЦРУ.

Его заявление прозвучало на фоне непрекращающихся предупреждений со стороны Украины о том, что Россия готовит серьезное наступление на востоке.