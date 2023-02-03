Обучение может длиться годами, но Сунак не исключил поставки истребителей Украине

Февраль, 03 в 10:38

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключает возможности поставки истребителей Украине, однако подчеркнул, что это очень сложная техника, поэтому обучение может затянуться на долгие месяцы.

— Нет, мы всегда ведем диалог с украинскими друзьями о том, каким образом можно правильно поддержать Украину… вопрос в том, какую поддержку мы можем предоставить, которая, по нашему мнению, будет иметь наибольшее значение? Именно поэтому решение, которое я принял как премьер-министр, заключалось в том, чтобы быть одной из первых стран в мире, которая предоставила Украине тяжелые танки, — заявил британский премьер в эфире TalkTV, когда его спросили, исключает ли он возможность передачи самолетов.

По его словам, чтобы научиться управлять такой сложной техникой, как истребители, нужны месяцы, если не годы, “поэтому дело не только в оборудовании, но и в возможностях и обучении”.

Ранее на Даунинг-стрит отбросили призывы бывшего британского премьера Бориса Джонсона предоставить Украине истребители F-16, объяснив, что на полную подготовку пилота могут уйти годы, а Великобритания сейчас сосредоточилась на предоставлении помощи, которую Киев может использовать в краткосрочной перспективе.

Сейчас смотрят В то же время официальный представитель премьер-министра Риши Сунака заявил: — Мы будем продолжать слушать украинцев и рассматривать то, что является правильным в долгосрочной перспективе. Но для понимания ситуации полезно знать, что самая быстрая программа подготовки нового пилота составляет примерно 35 месяцев. Читайте F-16, Eurofighter Typhoon и Tornado: какие самолеты страны Запада могут поставить Украине

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