Слово Германии не ключевое в вопросе передачи F-16 Украине – Кулеба

Февраль, 03 в 14:29

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия не будет играть решающей роли в вопросе передачи Украине самолетов F-16. Это связано с тем, что F-16 – американская технология.

Об этом Кулеба сказал в интервью BBC Украина.

– Я думаю, это какая-то инерция в восприятии передачи вооружений: так, а что там Шольц? Почему позиция Германии и канцлера Шольца была важной для танков Leopard – это массовый танк, но это немецкая технология, поэтому и слово Германии было ключевым. В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология, – сообщил министр.

Он отметил, что для передачи самолетов F-16 любой страной потребуется согласие США.

Сейчас смотрят В общении дипломатов, по его наблюдению, эта модель называется чаще всего, ведь это едва ли не самый массовый истребитель четвертого поколения, который является одним из самых успешных на рынке вооружений. По его словам, таких самолетов очень много – тысячи единиц, и при этом владеющие ими страны уже начали перевооружение на F-35, поэтому Украина может претендовать на эти машины. Министр добавил, что Киев не списывает со счетов и другие самолеты – в частности, шведские Гриппени, французские Рафали и Миражи. – Мы открыты для общения со всеми партнерами. Но мы всегда к вопросу оружия подходим очень рационально и фокусируемся именно на том, что мы можем получить. Главное – это добиться принятия политических решений. Но после того, как мы решили вопрос о Patriot и других системах ПВО, я не сомневаюсь, что и это решение будет принято, – сказал Дмитрий Кулеба. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не готовы удовлетворить запрос Украины на самолеты F-16 американского производства. Читайте F-16, Eurofighter Typhoon и Tornado: какие самолеты страны Запада могут поставить Украине

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